دراسة تناول الخضروات والفواكه في هذه الأوقات يكافح الأمراض

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء الصينيون التابعين لجامعة هاربين الصينية بأنّ توزيع الأطعمة على مدار اليوم يساعد في الوقاية من السرطان، وأمراض السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية إنّ تناول الفواكه في منتصف النهار يؤدي لانخفاض أعداد الإصابات بأمراض القلب، في حين يساهم تناول الخضروات على وجبة العشاء في منع تطور جميع فئات الأمراض.

ودعا العلماء الناس لتناول الفواكه بعد وجبة الفطور، والألبان بعد الغداء، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على النشاء بعد وجبات الطعام الرئيسية.

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