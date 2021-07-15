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سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد بسعرٍ رخيص

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت التسريبات الواردة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية استعداد الشركة لطرح هاتفٍ جديدٍ بسعرٍ رخيص ستطلق عليه SM-A126F.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Exynos ثماني النوى، ومعالج رسوميات Helio p35، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية الجهاز بشاشة مقاس 6.5 بوصة، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 و128 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مكان لتركيب شريحة NFC، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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