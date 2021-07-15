سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد بسعرٍ رخيص

كشفت التسريبات الواردة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية استعداد الشركة لطرح هاتفٍ جديدٍ بسعرٍ رخيص ستطلق عليه SM-A126F.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Exynos ثماني النوى، ومعالج رسوميات Helio p35، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية الجهاز بشاشة مقاس 6.5 بوصة، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 و128 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مكان لتركيب شريحة NFC، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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