بالصور – التصميم المتوقع لهواتف ايفون 13 القادمة!

هواتف ايفون 13 لن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي إلا بحلول شهر سبتمبر المقبل لن التسريبات والتقارير الصحفية المتوالية أعطتنا لمحة لما ستكون عليه تلك الهواتف.

موقع MacRumors التقني المهتم بشئون ابل قرر إعطاءنا لمحة مسبقة عن هواتف ايفون 13 والتصميم المتوقع لها باستخدام برامج الحاسوب والرسم الهندسي طبقاً للشائعات والتسريبات المتداولة خلال الأشهر الأخيرة.

في الصور نرى النماذج الأولية للهيكل الخارجي لهواتف ايفون 13 القادمة والتي سوف تشمل 4 إصدارات مختلفة هي ايفون 13 ميني وايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس.

واحد من الأسباب التي جعلت إنشاء تلك التصاميم والنماذج ممكناً هو تكالب شركات إنتاج الإكسسوارات على معرفة تفاصيل التصميم والأبعاد الخارجية لإطلاق منتجاتها مبكراً في الأسواق وتحقيق المزيد من الأرباح.

النماذج والتصاميم الأولية لهواتف الايفون التي تظهر قبل أشهر من الإعلان عنها عادة ما تكون صحيحة عند تتبع تاريخها على مدار السنوات السابقة.

هواتف ايفون 13 .. لا تغييرات كبرى في التصميم!

هواتف ايفون 12 الحالية حملت تغييرات متعددة في تصميم الايفون مقارنة بالإصدارات السابقة ولعل أهم ملامح ذلك اللجوء إلى الحواف المستوية من الجوانب التي تشبه هواتف ايفون 4 وايفون 5 الكلاسيكية مع مربع الكاميرات في الجهة الخلفية ونتوء الشاشة “النوتش” في الجهة الأمامية.

في هواتف ايفون 13 لا يتوقع أن يكون هناك تغييرات كبرى في التصميم على الأقل سوف يتم الحفاظ على نفس فلسفة التصميم المعتمدة في هواتف ايفون 12 مع بعض التعديلات البسيطة.

أهم تلك التعديلات سوف تكون زيادة حجم مربع الكاميرات الخلفية لأن ابل سوف تزيد حجم مستشعر الكاميرا كما ستقوم بإضافة مزايا جديدة مثل تقنية التثبيت الجديدة المعتمدة على تحريك المستشعر Sensor Shift Stabilization على الأقل هذا سيحدث في هواتف ايفون 13 برو / برو ماكس.

بالنسبة لهواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12 فهي تضم كاميراتين خلفيتين سيتم تغيير موضعهما ليصبحا في وضع قطري بدلاً من كونهما في وضع عمودي.

أيضاً سيتم تغيير منفذ شريحة الاتصالات وكذلك تعديل موضع أزرار التحكم بالصوت قليلاً، وليس أكثر من ذلك. يتوقع كذلك إطلاق ايفون 13 بنفس الألوان الحالية المتوفرة لسلسلة ايفون 12.

بجانب التصميم، سوف تأتي هواتف ايفون 13 بمعالج ابل A15 و معدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هيرتز وتحسين دعم شبكات الجيل الخامس وتحسينات أخرى.