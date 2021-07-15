صيني يلتقي بابنه المخطوف بعد 24 سنة

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو مؤثر لأب صيني يحتضن ابنه الذي خطف من المنزل قبل 24 عاماً.

وساعد اختبار الحمض النووي أب صيني يدعى غو غانغتانغ في العثور على ابنه المخطوف.

وقال الأب إنّ ابنه خطف قبل حوالي 24 عاماً عندما كان عمره سنتين و5 أشهر، حيث قام الخاطفون بخطفه أثناء لعبه في حديقة منزله في مقاطعة شاندونغ.

وأشار الأب لأنّه استقال من وظيفيته وقام برحلة على الدراجة قطع خلالها آلاف الكيلو مترات بحثاً عن ولده الضائع، حيث وضع على دراجته أعلاماً وصوراً كبيرة لابنه، قبل أن تتمكن قاعدة بيانات الحمض النووي من تحديد مكان الطفل.

حيث أثبتت القاعدة بأنّ ولده يكون مدرساً في ال26 من عمره يعمل في مقاطعة هينان، الأمر الذي دفع السلطان لإبلاغ الابن بالحقيقة ولم شمله بأبيه.

يذكر أنّ قاعدة الحمض النووي التي أطلقتها الصين عام 2016 لمساعدة الأهالي الذين فقدوا أبنائهم في العثور عليهم، ساهمت في إعادة 2600 طفل لعائلته.

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