ويندوز 11 – هل يمكن أن يعمل على أجهزة الايباد وماك؟

البعض يتعامل مع جهاز الايباد أنه جهاز كمبيوتر مصغر، بالطبع لا يمكن تثبيت نظام ماك أو ويندوز على أجهزة الايباد، لكن مايكروسوفت قررت غزو أجهزة الايباد بطريقتها مع نظام ويندوز السحابي ويندوز 365.

نظام ويندوز السحابي ويندوز 365 .. ما هو؟

نظام ويندوز 365 (Windows 365) هو نظام تشغيل سحابي يعمل على الإنترنت وهو يتيح الوصول إلى نظام تشغيل ويندوز 11 بمجرد إطلاقه رسمياً من خلال المتصفح.

هذا يعني أن نظام تشغيل ويندوز 11 يمكنه العمل على أجهزة ماك والايباد بدون أي تعقيد وبدون الحاجة إلى تثبيته، فقط وبكل بساطة من خلال متصفح سفاري أو أي متصفح آخر.

مايكروسوفت وعدت أن يقدم ويندوز 365 نفس تجربة الويندوز وبكافة المزايا والتطبيقات العاملة عليه مباشرة عبر المتصفح وبدون أي برامج أخرى وسيطة أو طرق معقدة وملتوية.

ويندوز 365 سيكون بمثابة حاسوب شخصي مكتبي إضافي داخل أجهزة الايباد و أجهزة ماك، وسوف تقوم أنت بتحديد مواصفاته حسب الرغبة الشخصية مثلاً أن تكون سعته التخزينية 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت.

بالطبع تخصيص مواصفات الحاسوب السحابي الذي يعمل بنظام ويندوز و تتصل به عبر المتصفح سيحدد تكلفة الخدمة من مايكروسوفت. الخدمة مدفوعة وهي متاحة باشتراك يحدده مواصفات النظام السحابي ومدة الاشتراك.

باستخدام هذه الخدمة سوف يتمكن المستخدمون من تشغيل التطبيقات والألعاب المختلفة على نظام ويندوز من خلال متصفح أجهزة الايباد وماك ودون القلق أن تكون غير موجودة على متجر الآب ستور.

متي يتوفر نظام ويندوز 365 السحابي؟

سوف يبدأ طرح نظام ويندوز 365 السحابي المعتمد على ويندوز 11 (وأيضاً ويندوز 10) بداية من شهر أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي، وسوف يتوفر أولاً للشركات وقطاع الأعمال ولاحقاً للأفراد.