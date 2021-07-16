ميريام فارس تحتفل بإنجاز “حالة حلوة” وتستعدّ لحفلة أربيل

عبّرت النجمة اللبنانية، ميريام فارس، عن سعادتها بتحقيق أغنية “حالة حلوة”، التي طرحتها في رمضان الماضي، أكثر من 51 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

وشاركت ميريام جمهورها الفرحة من خلال نشرها الأغنية على حسابها الرسمي في موقع انستجرام مع تعليق، شكرت، من خلاله، جمهورها على دعمهم الكبير.

وكانت الفنانة اللبنانية قد صوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، بمشاركة الفنانة المصري آسر ياسين، ضمن إعلان عن أحد التجمعات السكنية.

من جهةٍ ثانية، تستعدّ النجمة اللبنانية لإحياء حفل فني في مدينة أربيل العراقية يوم 30 يوليو، حيث روّجت للحفل من خلال نشرها ملصق الحفل على حسابها الرسمي في إنستجرام.

يُذكر أنّ حفل ميريام فارس في أربيل سيُقام يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءً في قاعة البيضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية