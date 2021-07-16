شركة هونر Honor تحدد يوم 12 أغسطس القادم موعداً لحدث الإعلان عن سلسلة هواتف هونر ماجيك 3

بعدما انفردت شركة هونر Honor بنفسها وانفصالها عن شركة هواوي استطاعت بالفعل أن تطرح أولى سلسلة هواتفها التي تمتعت بجميع تطبيقات وخدمات جوجل “Honor 50“، ولكن هذه السلسلة لم تكن تحتوي إلا على شريحة معالجة من الفئة المتوسطة من كوالكم طراز Snapdragon 778G.

اليوم أصبح لدينا معلومات مؤكدة على موعد إطلاق سلسلة هواتف هونر القادمة وهي ستكون ضمن هواتف الفئة العليا، حيث قامت الشركة بإرسال دعوات لحضور حدث في يوم 12 أغسطس من عام 2021 وتؤكد الشركة أنها على استعداد للإعلان عن سلسلة هونر ماجيك 3 Honor Magic وهو أول هاتف من فئة Magic منذ عام 2018.

من خلال صورة الدعوة يبدو أننا سنشهد وجود مستشعر كبير لكاميرا الهاتف الأساسية، ومن الواضح أننا سنشهد إطلاق هاتف متميز في خصائص التصوير الرقمي مع مزايا احترافية في قدرات الكاميرا.

ولكن للأسف هذا هو كل شيء، لا تحتوي الدعوة على أي تفاصيل أخرى أو تلميحات حول أي مواصفات داخل الهاتف. ولكن من خلال التسريبات السابقة التي حصلنا عليها، نتوقع أن تحتوي سلسلة هونر ماجيك 3 على أحدث معالجات كوالكم وهي بالتأكيد طراز Snapdragon 888 أو حتى ربما Snapdragon 888 Plus الذي تم إطلاقه مؤخراً. وبالتالي نعتقد أننا سنشهد نقلة ثورية في قوة خصائص المعالجة وقدرات الكاميرا في سلسلة هواتف هونر ماجيك 3.

والآن لا يسعنا سوى الانتظار حتى يوم 12 أغسطس القادم لنرى بالضبط ما تخبئه لنا الشركة الصينية لكي نكون على يقين من كل شيء. على كل حال نعتقد أنه سيكون هناك بعض التسريبات التي قد نحصل عليها من بعض المسربين حتى قبل يوم الحدث المنتظر، ولذلك ننصحك بالترقب خلال الأيام القليلة القادمة إذا كنت تنتظر المزيد من المعلومات حول سلسلة الهواتف الجديدة.