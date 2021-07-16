فتاتان تسقطان من الأرجوحة في وادٍ عميق.. ومنصّة خشبية تنقذهما

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع لفتاتيْن تسقطان من أرجوحة موجودة على جرف عالٍ، وتنجوان من الموت بأعجوبة.

وقعت الحادثة يوم 13 يوليو الجاري، حيث كانت الفتاتان تتأرجحان فوق وادي سواك بداغستان، قبل انفلات إحدى جهات الأرجوحة، لتسقط الفتاتان من أعلى الجرف الذي يبلغ ارتفاعه 6300 قدم، وسط ذهول الأشخاص الذين كانوا في المكان.

ولحسن حظ الفتاتيْن؛ ساهمت منصّة خشبية، موجودة أسفل الحافة، في منع سقوط الفتاتيْن إلى أسفل الوادي، مما ساهم في إنقاذ حياتهما.

وعلى الفور؛ قام الأشخاص الموجودون في المكان بنقل الفتاتيْن إلى المستشفى لعلاج الرضوض البسيطة التي تعرضا لها.

يُذكر أنّ الشرطة المحلية فتحت تحقيقاً بالحادث، وبدأت بالتأكد من سلامة بقية الأراجيح الموجودة في المكان.

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