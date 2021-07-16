قبعة لنابليون تُعرض للبيع في مزادٍ علني

كشفت دار سوذبيز للمزادات عن استعدادها لإقامة مزاد علني في الفترة ما بين 15 و22 سبتمبر القادم؛ لبيع مجموعة من الأشياء، أبرزها قبعة لنابليون بونابرت.

وقال أحد المسؤولين عن الدار إنّ هذه القبعة واحدةٌ من 19 قبعة تم إثبات نسبها للإمبراطور الفرنسي.

وأشار إلى أنّ نابليون ارتداها خلال الحملة التي قام بها عام 1807 تجاه بولندا وروسيا، والتي حقق خلالها انتصاراتٍ كبيرةً، وخلال توقيع اتفاقيتيْ تيلسيت بين نابليون وقيصر روسيا ألكنسدر الأول.

وأكدّ أنّ القبعة كانت بحوزة السياسي الاسكتلندي، السير مايكل شوو ستيورات، الذي اشتراها عام 1814 وتوارثتها عائلته، جيلاً بعد جيل.

وتوقّع المسؤولون عن المزاد أن تُباع القبعة الشهيرة بمبلغ يتراوح ما بين 400 و600 ألف يورو.

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