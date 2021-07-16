إليسا تحقق إنجازاً جديداً بأغنية “نفسي أقوله”

حققت الفنانة اللبنانية إليسا إنجازاً كبيراً بأغنية نفسي أقوله، وذلك بعدما حققت هذه الأغنية 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وعبّرت النجمة اللبنانية عن سعادتها بهذا الإنجاز حيث نشرت تغريدة على تويتر قالت فيها نفسي أقوله 100 مليون مشاهدة، وشكرت جمهورها الذي دعمها وساندها لوصلت لهذا الإنجاز.

وتعدّ أغنية نفسي أقوله إحدى أغاني ألبوم إلى كل اللي حبوني الذي صدر عام 2018، واحتوى على 16 أغنية.

وأغنية نفسي أقوله من كلمات نادر عبد الرحمن وألحان إبراهيم تاتليس، وتوزيع ناصر الأسعد.

يذكر أنّ أليسا كشفت من خلال فيديو كليب أغنية نفسي أقوله عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وتعافيها منه.

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