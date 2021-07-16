أمريكية تفاجئ بوجود 18 ثعبان تحت سريرها

تفاجأت الأمريكية تريش ويلشر التي تعيش في بلدة أوغوستا ولاية جورجيا الأمريكية بوجود 18 ثعبان تحت سريرها.

وقالت المرأة إنها لاحظت عندما دخلت غرفتها لتنام قطعاً من الزغب تتحرك أسفل سريرها، الأمر الذي جعلها تشعر بالخوف، لتفاجئ بوجود أفعى أم و17 فرخ صغير تحت السرير.

وأكدّت تريش بأنّ الأفعى وضعت فراخها بيوم واحد لأنّها لم تلاحظها من قبل في منزلها، وقالت إنّها اتصلت بخبراء الحياة البرية الذين أرسلوا خبيراً قام بجمع الأفاعي من تحت السرير، ونقلها إلى نهر بالقرب من بلدة أوغوستا.

يذكر أنّ خبير الحياة البرية أكدّ بأنّ الأفاعي التي وجدتها السيدة من نوع ديكاي، وقال بأنّ هذا النوع من الأفاعي غير سام.

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