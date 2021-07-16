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أمريكية تفاجئ بوجود 18 ثعبان تحت سريرها

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت الأمريكية تريش ويلشر التي تعيش في بلدة أوغوستا ولاية جورجيا الأمريكية بوجود 18 ثعبان تحت سريرها.

وقالت المرأة إنها لاحظت عندما دخلت غرفتها لتنام قطعاً من الزغب تتحرك أسفل سريرها، الأمر الذي جعلها تشعر بالخوف، لتفاجئ بوجود أفعى أم و17 فرخ صغير تحت السرير.

وأكدّت تريش بأنّ الأفعى وضعت فراخها بيوم واحد لأنّها لم تلاحظها من قبل في منزلها، وقالت إنّها اتصلت بخبراء الحياة البرية الذين أرسلوا خبيراً قام بجمع الأفاعي من تحت السرير، ونقلها إلى نهر بالقرب من بلدة أوغوستا.

يذكر أنّ خبير الحياة البرية أكدّ بأنّ الأفاعي التي وجدتها السيدة من نوع ديكاي، وقال بأنّ هذا النوع من الأفاعي غير سام.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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