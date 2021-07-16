جديد نادر الأتات أغنية “حلي عنا”

أطلق الفنان اللبناني نادر الأتات أغنيته الجديدة حلّي عنا على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وروج النجم اللبناني للأغنية من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر قال فيها: تعبنا يا دني وبدنا نعيش اللي بقي، في إشارة منه للظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون هذه الأيام.

وتمنى الفنان اللبناني أن تحمل الأغنية الجديدة الأمل للبنانين وتمنحهم طاقة إيجابية تساعدهم على الخروج من السلبية الموجودة في حياتهم.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات خلال ساعات من طرحها، حيث ترك عشاق نادر الأتات مجموعة من التعليقات التي عبّروا من خلاها عن سعادتهم بالأغنية الجديدة، وعن تفاؤلهم بالمستقبل.

وأغنية حلّي عنا من كلمات جهاد حديشتي، وألحان روبير الأسعد، وتوزيع محمد الماخور، وإخراج عادل سرحان.

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