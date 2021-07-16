فيفو تطلق هاتف جديد بكاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديد بكاميرا بدقة 108 ميغا بيكسل أطلقت عليه Vivo S10 Pro.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimensity 1100 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، ومعالج رسوميات Mail

زودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وجودة عرض HDR10+، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 للكاميرا الأمامية و8 ميغا للكاميرا الثانية، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 525 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية