فلسطينيان يحولان طائرة بيونغ 707 لمطعم

يستعد الفلسطينيان عطا وخميس الصيرفي لافتتاح مطعم الطائرة بالقرب من مدينة نابلس الفلسطينية.

حيث قام الشقيقان بتحويل طائرة بوينغ 707 إلى مطعم أطلقا عليه مطعم وكوفي شوب الطائرة الفلسطينية الأردنية الصير في نابلس.

وأكدّ الشقيقان بأنّ الطائرة ستفتتح في البداية لإقامة حفلات الأعراس، قبل أن تحول لمطعم بعد ذلك، وأشارا لقيامهم بجعل الطائرة مائلة نسبياً لكي تبدوا للجالسين في داخلها بأنّها في لحظات الإقلاع، مع الحفاظ على نوافذ الطائرة على شكلها الاعتيادي.

ومن المتوقع أن تتسع الطائرة ل130 شخصاً، وأن يقوم بخدمة الضيوف نساء بزي مضيفات الطيران.

يذكر أنّ الشقيقان يفتتحان المشروع بشكل جزئي خلال عيد الأضحى المبارك، على أن يتم افتتاحه بشكلٍ كامل خلال شهر.

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