سماعة OnePlus Buds Pro تأتي بتقنية إلغاء الضوضاء التكيفي وسيتم الكشف عنها في 22 يوليو القادم

من المتوقع أن يتم إطلاق سماعة Oneplus الاحترافية OnePlus Buds Pro جنباً إلى جنب مع الهاتف المنتظر OnePlus Nord 2 خلال الأسبوع الحالي. ولكن قررت الشركة أن تبوح ببعض المواصفات المتعلقة بالسماعة اللاسلكية إلى بعض المصادر التقنية.

حيث صرح رئيس قسم البحث والتطوير بالشركة Kinder Liu أن سماعات الأذن اللاسلكية تأتي بتقنية إلغاء الضوضاء التكيفي Adaptive Noise Cancellation” من خلال الاعتماد على 3 ميكروفونات قادرين على ضبط مستوى الصوت المطلوب للحد من الضوضاء بأسلوب ديناميكي، وتؤكد الشركة بأنه من المتوقع أن نحصل على مستويات إلغاء تتراوح من 15 إلى 40 ديسيبل.

في نفس الوقت أضاف المصدر أن سماعة OnePlus Buds Pro ستكون قادرة على العمل المتواصل لفترة زمنية تصل إلى 38 ساعة من عمر البطارية، ولكن هذه الفترة الزمنية لن تشتمل تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء التكيفي. أما في حالة تفعيل التقنية، تقول أن الشركة أن الفترة الزمنية لن تتخطى 28 ساعة على أقصى تقدير.

على مدار السنوات الماضية اكتسبت منتجات الصوت اللاسلكية الخاصة بشركة OnePlus قدرات شحن مميزة وسريعة، ويبدو أن السماعة الجديدة لن تكون استثناءً. حيث صرح المصدر أن سماعة OnePlus Buds Pro يمكنها العمل لمدة 10 ساعات من خلال شحن السماعة عن طريق العلبة لمدة 10 دقائق فقط. أما بالنسبة إلى الشحن اللاسلكي، فسيكون بقدرة 2 واط فقط.

للأسف لم يتم الحديث عن سعر السماعة في أي مصدر، ولكننا نتوقع أنها ستكون بنفس قيمة أسعار السماعات الاحترافية المنافسة أمثال Galaxy Buds Pro و Apple AirPods Pro والتي يتراوح أسعارها بين 200$ وحتى 249$ دولار أمريكي. وبالتالي نعتقد أن سعر سماعة OnePlus Buds Pro سيكون في نطاق 200$ تقريباً.