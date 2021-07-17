بطارية ماجسيف MagSafe لهواتف ايفون 12 – كل ما تود معرفته!

أعلنت ابل مؤخراً عن بطارية ماجسيف MagSafe الخارجية وهي عبارة عن “باور بانك” لشحن هواتف ايفون 12، في هذا المقال استعراض لمعلومات تفصيلية أكثر حول تلك البطارية الجديدة.

ما هي تقنية ماجسيف MagSafe أصلاً؟

تقنية ماجسيف MagSafe توجد في هواتف ايفون 12 وتعتمد على حلقة مغناطيسية في الجهة الخلفية للايفون وأخرى في الإكسسوار أو الملحق وعندما يقتربان من بعضهما البعض يلتصقان مغناطيسياً.

هناك عدد من الملحقات التي وفرتها ابل وشركات أخرى اعتماداً على تلك التقنية وتشمل شواحن ماجسيف بالإضافة إلى أغطية حماية ومحافظ ومؤخراً هناك البطارية الخارجية الإضافية “الباور بانك”.

ما هي هواتف الايفون الداعمة لتقنية ماجسيف ؟

حالياً، هواتف ايفون 12 هي التي تدعم تلك التقنية والملحقات المعتمدة عليها، وذلك يشمل هواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12 و ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس.

هواتف ايفون 13 القادمة سوف تدعم أيضاً تلك التقنية وكذلك الإصدارات المستقبلية من الايفون.

تقوم البطارية بعملية شحن لاسلكية اعتماداً على معيار Qi هذا يعني قدرتها على شحن هواتف ايفون 11 لاسلكياً لكن بدون القدرة على الالتصاق المغناطيسي بها، لكن عموماً لا ننصح بشرائها لهواتف ايفون 11.

تصميم بطارية MagSafe الجديدة

البطارية الجديدة الخارجية التي أعلنت عنها ابل مؤخراً ذات شكل مستطيل وهي تلتصق مغناطيسياً بالجهة الخلفية لهواتف ايفون 12 وتقوم بعملية الشحن لاسلكياً.

حواف وزوايا البطارية دائرية من أجل سهولة مسكها مع الهاتف في اليد، هي متوفرة باللون الأبيض ومطبوع عليها شعار ابل وتحتوي على منفذ شحن Lightning من أجل شحن البطارية نفسها.

ما هي قوة وسرعة البطارية؟

لأسباب متعلقة بالحرارة المصاحبة لعملية الشحن، فإن بطارية MagSafe تقوم بشحن الايفون لاسلكياً بقوة 5 وات فقط. هذا يعني أنك سوف تحتاج إلى ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات حتى تمام الشحن.

البطارية نفسها يتم شحنها بشاحن Lightning تقليدي ويتم شحنها بقوة 15 وات لذا تنصح ابل بشحنها بشاحن بقوة 20 وات.

الشحن العكسي

يمكن شحن هاتف الايفون والبطارية الخارجية معاً عند توصيل الايفون بالشاحن (شحن عكسي). كما يمكن شحن البطارية نفسها مباشرة بالشاحن العادي. بالطبع سوف تعرف نسبة شحن البطارية الخارجية من الايفون.

السعر والتوفر

بطارية ماجسيف MagSafe الجديدة لهواتف ايفون 12 ستتوفر بسعر 99 دولار أمريكي، بداية من شهر يوليو الجاري.



هل تستحق الشراء؟

منتجات ابل الأصلية جيدة وآمنة وبطارية ماجسيف MagSafe الجديدة ليست استثناءً لكن يؤخذ عليها أنها بطيئة الشحن وغالية الثمن