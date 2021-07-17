هواوي تُعلن عن هاتف جديد بتصميم جذاب ومواصفات متوسطة

أعلنت شركة هواوي الصينية عن جديدها، الهاتف Nova 8i ذي المواصفات المتوسطة بتصميم جذاب وكاميرا خلفية جاءت في تصميم دائرة.

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6,67 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 60 هيرتز من نوع IPS LCD تضم الكاميرا الأمامية، التي جاءت على شكل ثقب بزوج من العدسات.

يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 662 من كوالكوم المصمم بمعمارية 11 نانومتر، ويتوفر الهاتف بنسختيْن من الرام 6 و 8 جيجابايت، وخيارٍ واحدٍ لذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، ولا يدعم تركيب بطاقة خارجية.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 بواجهة EMUI 11، ولا يدعم خدمات جوجل مثل بقية هواتف الشركة، مؤخرًا؛ بسبب الحظر الأمريكي.

الكاميرا الخلفية؛ تأتي في تصميم دائرة يضم أربع عدسات الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية 8 ميجابكسل بزاوية عريضة 120 درجة، أما الثالثة والرابعة بدقة 2 ميجابكسل، واحدة للعمق وأخرى للتصوير القريب “ماكرو”.

الكاميرا الأمامية؛ بدقة 16 ميجابكل، والعدسة الأخرى مستشعر لدعم فك قفل الهاتف ببصمة الوجه.

بطارية الهاتف بسعة 4300 ميلي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، وتقول “هواوي” إنه يمكن شحن البطارية بالكامل في 38 دقيقة فقط.

أما عن سعر الهاتف فهو 310 دولارات أمريكية بما يعادل 1,568 دينارًا ليبيًا لنسخة 8 جيجابايت رام.

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