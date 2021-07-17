تحبس الأنفاس.. إليك أسوأ 10 حوادث طيران وقعت في التاريخ

تعدّ رحلات الطيران حول العالم من أخطر الرحلات التي يمكن أن يصعد إليها الإنسان، وإليكم أسوأ عشر حوادث طيران حدثت في التاريخ، باستثناء الكوارث المتعمدة مثل ما حدث في 11 سبتمبر.

رحلة “بان امريكان 1763” ورحلة “KLM 4805”:

في 27 مارس من عام 1977؛ اصطدمت طائرتان من طراز بوينغ 747 على مدرج مطار لوس روديو، في جزيرة تينيريفي، بإسبانيا، وتوفي 583 شخصًا ونجا 61 فقط، ويُقال إن هذا الحادث هو الأعنف في تاريخ الطيران.

رحلة الخطوط الجوية اليابانية 123:

في 12 أغسطس 1985؛عانت طائرة بوينج 747SR 123 من طوكيو إلى أوساكا من عطل ميكانيكي وتحطمت في جبل تاكاماغاهارا، وتوفي 520 شخصًا، ونجا أربعة أشخاص فقط.

رحلة السعودية 763 ورحلة طيران كازاخستان 1907:

في 12 نوفمبر 1996؛ اصطدمت طائرتان في الجو فوق الهند، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 349 شخصًا على متن الطائرتيْن.

رحلة الخطوط الجوية التركية 981:

في 3 مارس 1974؛ تحطمت طائرة من طراز ماكدونيل دوغلاس دي سي 10 خارج باريس؛ ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 346 شخصًا، وذلك بسبب كسر باب الحمولة، مما أدى إلى بعض الأحداث انتهت بتحطم الطائرة.

رحلة السعودية رقم 163:

في 19 أغسطس 1980؛ اندلع حريق في مقصورة الرحلة المحلية رقم 163 من الرياض إلى جدة، استدار الطيار وهبط بسلام، و بعد حوالي 30 دقيقة من هبوطها في المطار؛ اشتعلت النيران في الطائرات؛ ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وهم 301 شخصًا.

القوات الجوية الإيرانية:

في 19 فبراير 2003؛ تحطمت طائرة من طراز إليوشن إيل 76، تابعة لسلاح الجو الإيراني في منطقة جبلية، وتوفي 275 شخصًا كانوا على متنها، ووقع الحادث بسبب خطأ من الطيار في ظل الأحوال الجوية السيئة.

رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 191:

في 25 مايو 1979، تحطمت الرحلة 191 من شيكاغو إلى لوس أنجلوس على الأرض بعد لحظات من إقلاعها وذلك بسبب انفصال المحرك بسبب الصيانة غير السليمة، توفي 271 شخصًا كانوا على متن الطائرة بالإضافة إلى شخصين آخرين على الأرض.

رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 587:

في 12 نوفمبر 2001؛ تحطمت طائرة إيرباص A300-600 كانت تُقلع من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى جمهورية الدومينيكان، بعد فترة وجيزة من إقلاعها، وتوفي 265 شخصًا في الحادث.

رحلة الخطوط الجوية الصينية 140:

في 26 أبريل 1994؛ تحطمت طائرة إيرباص A300B4-622R قبل الهبوط، وذلك بعدما ضغط مساعد الطيار بطريق الخطأ على زر الإقلاع/ الدوران؛ ممّا تسبب في توقف الطائرة وتحطمها، ومات 264 شخصًا ونجا سبعة أشخاص.

رحلة الخطوط الجوية النيجيرية 2120: في 11 يوليو 1991؛

تحطمت طائرة دوغلاس دي سي 8، كانت متجهةً من جدة بالمملكة العربية السعودية إلى سوكوتو بنيجيريا، بعد وقت قصير من إقلاعها، وتوفي 261 شخصًا كانوا على متنها، حيث وقع الحادث بسبب حريق، بعد وقت قصير من الإقلاع؛ نتج عن إطار غير منتفخ بدرجة حرارة مناسبة.

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