تسريبات تكشف عن مواصفات معالج وذاكرة تخزين ساعة سامسونج جالكسي Watch 4

الجميع يعلم أن شركة سامسونج تستعد من أجل حدث سامسونج Unpacked القادم، والمتوقع أن يتم الكشف فيه عن أهم وأبرز منتجات الشركة الحديثة والتي ستشتمل على الهواتف القابلة للطي والطراز الكلاسيكي والرياضي من ساعة جالكسي Watch 4.

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اليوم حصلنا على معلومات جديدة تتعلق بمواصفات ساعة جالكسي Watch 4، وتحديداً نوع المعالج ومساحة التخزين الداخلية. وفقاً لبعض المصادر فلقد تبين لنا أن جميع طرازات ساعة جالكسي Watch 4 ستأتي بذاكرة داخلية سعتها 16 جيجابايت، هذا يعني أنها ضعف سعة التخزين لساعة الجيل الماضي جالكسي Watch 3.

أما بالنسبة إلى المعالج فتشير الشائعات إلى أن هناك احتمالية في احتواء ساعة جالكسي Watch 4 على معالج سامسونج طراز Exynos W920، ومن المتوقع أن يكون هناك اختلاف طفيف في الأداء بينه وبين معالج Exynos 9110 الذي تم إطلاقه في عام 2018.

الشائعات تؤكد على قوة معالج Exynos W920 وأنه أفضل بفارق كبير عن سابقه، ومن المتوقع أن يوفر سرعات معالجة أسرع بنسبة 1.25 مرة وأداء الرسومات سيكون أسرع بنسبة 8.8 مرة مقارنة بالجيل السابق. أيضاً هناك احتمالية إلى أن ذاكرة الوصول العشوائي سعتها 1.5 جيجابايت.

جدير بالذكر أننا على يقين بأن ساعة سامسونج جالكسي Watch 4 ستحصل على نظام Wear OS 3.0 وهو نظام تشغيل مشترك بين جوجل وسامسونج. الغريب في الأمر أن معظم ساعات Wear OS تعمل من خلال معالجات Snapdragon الخاصة بشركة كوالكم. ولكن بالطبع لا يوجد مانع لدى سامسونج من أن تعتمد على شرائحها الخاصة وتستخدم المعالجات التي تراها على أنها أفضل لساعة الجيل القادم.