إطلاق البوستر الرسمي لمسلسل “صالون زهرة”

طرحت مجموعة الصباح للإنتاج والتوزيع الفني البوستر الرسمي لمسلسل “صالون زهرة”، وتصدر النجم السوري معتصم النهار، والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الملصق الرسمي للعمل.

وشارك النجم السوري معتصم النهار الملصق على حسابه الرسمي في إنستجرام، وعلّق عليه بالقول: صالون ولا كل الصالونات.

كما شاركت النجمة نادين نسيب نجيم، الملصق ذاته على حسابها في إنستجرام، وعلّقت عليه بالقول: “صالون زهرة” قريبًا على “شاهد”.

وشكرت شركة الصباح، وأبدت سعادتها للعمل مجددًا مع معتصم النهار الذي وصفته بالوسيم.

وحظيت الصور بإعجاب عشّاق النجميْن، الذين عبّروا عن شوقهم لمشاهدة المسلسل المقرر عرضه في أغسطس القادم.

ومسلسل “صالون زهرة” من بطولة معتصم النهار، نادين نسيب نجيم، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، وزينة مكي وغيرهم، ومن إخراج جو بوعيد.

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