شركة بريطانية تُعلن عن وظيفةٍ رائعةٍ.. وهذه شروطها

أعلنت شركة Yappy بريطانية المختصة بتربية الحيوانات الأليفة، عن وظيفةٍ للّعب مع الكلاب براتب 30 ألف دولار شهريًا.

حيث نشرت إعلانًا على موقعها الإلكتروني، أكدّت، من خلاله، رغبتها بتوظيف مسؤول للترفيه عن الكلاب والاهتمام بسعادتها، وأخذها في الوقت المحدد لجلسات التصوير المخصصة لها.

وحددت الشركة مجموعةً من المهام التي يجب على الموظف القيام بها يومياً أبرزها التأكدّ من سلامة الكلاب وسعادتها وراحتها، العمل مع الكلاب من أجل توفير أبحاث السوق حول مجموعة من منتجات الشركة، تفاصيل الأنشطة اليومية التي تفضلها مختلف أنواع الكلاب، بالإضافة لتزويدها بأفضل الألعاب والمعاملة بلطف.

وطلبت الشركة من الأشخاص الراغبين في التقدم للوظيفة، إرسال فيديو يظهر تعاملهم مع الكلاب، وأن يتعهدوا بتقديم أفضل رعاية ممكنة لـ”كلاب الشركة”.

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