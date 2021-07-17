حسين الجسمي يحقّق نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة

عبّر الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، عن سعادته بتحقيق أغنيته “حتة من قلبي” أكثر من مليون مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة، على طرحها، بالإضافة إلى تصدرها محركات البحث، وصفحات التواصل الاجتماعي.

حيث تمكنت الأغنية الجديدة من حصد مليون و263 ألف مشاهدة على قناة حسين الجسمي الرسمية في “يوتيوب”.

وتفاعل عشّاق النجم الإماراتي مع الأغنية بشكلٍ كبير، وتركوا مجموعةً من التعليقات الإيجابية والمشجعة حولها.

وأغنية “حتى من قلبي”، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع على فتح الله.

يُذكر أنّ الشاعر أيمن بهجت قمر تعاون مع الفنان الإماراتي في مجموعةٍ من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا كأغنية “بالبنط العريض، الصبح، بشرة خير، بحبك وحشتيني”، وغيرها.

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