ZTE تطلق هاتفًا جديدًا بـ5 كاميرات

كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتفٍ مميزٍ بسعرٍ رخيص، أطلقت عليه ZTE Blade V30.

وينبض بداخل هذا الهاتف معالجٌ ثماني النواة، ومعالج رسوميات Mail-G52 MP، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة PCI LCD مقاس 6,67 بوصة ودقة عرض 1080×2400 بيكسل، بتردد 120 هرتز، ومعدّل سطوع 395شمعةم، وتأتي الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية؛ فسَتكون رباعية بدقة 64 ميجا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميجا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميجا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميجا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 جيجا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية؛ فستَصل سعتها إلى 4 جيجا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ ZTE لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، لكنّها أكدّت أنّه سيكون من فئة الهواتف رخيصة الثمن.

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