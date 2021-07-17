منظمة تسلق الجبال في اسكتلندا تحذّر من اتباع خرائط غوغل

دعت مؤسسة جون موير ترست لتسلق الجبال الأشخاص الراغبين في تسلق قمة جبل بن نيفيس، التي تعدّ أعلى قمة في البلاد؛ إلى تجنب استخدام خرائط غوغل، من أجل الحصول على الطريق المناسب.

وقالت منظمة تسلق الجبال، إنّ الخرائط تُوجّه المتسلقين إلى طرق خطرة وصعبة حتى على المتسلقين المحترفين.

وأشار أحد المسؤولين في المنظمة إلى أنّ خرائط غوغل توجّه المتسلقين نحو شلالات ستيل، وأعلى المنحدرات الجنوبية لجبل نيفيس.

من جهةٍ أخرى، قال أحد المسؤولين عن خرائط غوغل إنّ الشركة صمّمت خرائط غوغل لتوفير السلامة للجميع، وأكدّ مراجعتهم الشكاوى التي تصل إليهم من أجل توفير طرق صحيحة وآمنة للمستخدمين.

يُذكر أنّ جبل بن نيفيس يعدّ من الوجهات السياحية في البلاد ويصل ارتفاعه إلى 1,345 مترًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية