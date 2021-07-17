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منظمة تسلق الجبال في اسكتلندا تحذّر من اتباع خرائط غوغل

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت مؤسسة جون موير ترست لتسلق الجبال الأشخاص الراغبين في تسلق قمة جبل بن نيفيس، التي تعدّ أعلى قمة في البلاد؛ إلى تجنب استخدام خرائط غوغل، من أجل الحصول على الطريق المناسب.

وقالت منظمة تسلق الجبال، إنّ الخرائط تُوجّه المتسلقين إلى طرق خطرة وصعبة حتى على المتسلقين المحترفين.

وأشار أحد المسؤولين في المنظمة إلى أنّ خرائط غوغل توجّه المتسلقين نحو شلالات ستيل، وأعلى المنحدرات الجنوبية لجبل نيفيس.

من جهةٍ أخرى، قال أحد المسؤولين عن خرائط غوغل إنّ الشركة صمّمت خرائط غوغل لتوفير السلامة للجميع، وأكدّ مراجعتهم الشكاوى التي تصل إليهم من أجل توفير طرق صحيحة وآمنة للمستخدمين.

يُذكر أنّ جبل بن نيفيس يعدّ من الوجهات السياحية في البلاد ويصل ارتفاعه إلى 1,345 مترًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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