أبرز المزايا التي نتمنى رؤيتها في هواتف ايفون 13

في كل عام تطلق شركة آبل سلسلة جديدة من هواتف الآيفون، وبالتأكيد هذا العام لن يكون استثناءً. وفقاً لجميع التسريبات والشائعات التي نقرأها هنا وهناك، يبدو أننا قريبين جداً من الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون الجيل التالي iPhone 13 – على الأقل نعتقد أن هذا هو اسمها التالي –

ولكن بغض النظر عن المسمى نحن متحمسين جداً ومتوقعين أن يطول السلسلة الجديدة العديد من الابتكارات الحديثة والتطورات المتقدمة. والآن سوف نستعرض لكم 7 مزايا نتمنى عودتها أو وجودها في سلسلة هواتف iPhone 13.

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1- شاشة ProMotion 120Hz

إذا كانت شركة آبل تريد منافسة شركات الأندرويد بشكل صحيح، فهذه هي أهم ميزة ينبغي أن تتطرق إليها في سلسلة هواتفها التالية. على مدار العامين الماضيين كانت هواتف الاندرويد الرائدة تتمتع بمعدلات تحديث مرتفعة، والتي أصبحت من أهم المزايا التي يحتاج إليها المستخدم أكثر من مجرد ترفيه أو ترف.

خلال إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 سمعنا أن شركة آبل تراجعت في اللحظة الأخيرة عن معدلات التحديث المرتفعة. ولكن هناك العديد من التسريبات التي تشير إلى أن الشركة سوف تستخدم شاشات LTPO، والتي من شأنها أن تسمح بوجود معدلات تحديث متغيرة من 1Hz وحتى 120Hz. بالتأكيد هي ميزة رائعة لأنها ستساعد على توفير عمر البطارية بشكل ملحوظ مع توفير معدلات تحديث عالية في نفس الوقت.

2- عمر بطارية أطول

من الطبيعي أن معدلات التحديث المرتفعة ستتسبب في استنزاف البطارية بشكل أكبر، فهذا هو الثمن الذي تدفعه من أجل الاستمتاع بتجربة مرئية احترافية أكثر سلاسة وعالية الجودة. وبالتالي هذا الأمر يجعلنا في حاجة لبطاريات أضخم قادرة على مواكبة هذه التطورات.

الجيل الحالي من هواتف iPhone 12 حصل على بطاريات أصغر، ولكن بفضل كفاءة شريحة A14 Bionic العالية تمكنت آبل من الحفاظ على نفس زمن التشغيل، ولكن هذا الأمر لن يكون كافياً بالنسبة لشاشة بمعدل تحديث مرتفع. معظم مستخدمي هواتف الآيفون لا يمانعون في امتلاك هاتف آيفون حتى وإن كان أكثر قليلاً في السُمك، ولكنهم في أمس الحاجة لبطارية ذات عمر تشغيل أطول. على الأقل هذا ما نتمنى وجوده في هواتف آيفون الجيل القادم.

3- نتوء أصغر في الشاشة الأمامية

كانت آبل هي أول من استخدمت نتوء الكاميرا الأصغر في الشاشة الأمامية عام 2017، وبعد ذلك لحقت بها جميع شركات هواتف الاندرويد. ولكن شركات الأندرويد تفوقت في هذه الميزة بشكل ملحوظ من خلال فتحة الثقب أو حتى من خلال كاميرا منبثقة. بينما ظلت شركة آبل بنفس حجم النتوء الكبير.

في الواقع من المستبعد أن نحصل على كاميرا بفتحة ثقب من الأمام في هاتف آيفون 13، ولكن على الأقل نتمنى أن تكون أصغر من ناحية الحجم. بعض التسريبات التي نشرت على موقع MacRumors تؤكد على أن شركة آبل قررت نقل السماعة إلى الحافة العلوية في هاتف آيفون 13، وبالتالي هي أخبار رائعة لأنها سوف تساعد في الحصول على وجود الكاميرا الأمامية في نتوء أصغر حجماً.

4- ثبات الصورة بخاصية تحويل المستشعر في جميع هواتف آيفون 13

انفرد هاتف iPhone 12 Pro Max بتقنية في غاية الروعة وهي تثبيت صورة المستشعر والتي تتواجد عادة في كاميرا DSLR الاحترافية. هذه التقنية تسمح لمستشعر الصورة بالحركة والطفو حول الصورة أو الفيديو لاستقرار النتائج أثناء التصوير. هذه الطريقة هي أفضل وسيلة لتثبيت الصورة في أي هاتف ذكي. ولكن للأسف الشديد، حتى هاتف iPhone 12 Pro لم يحصل عليها، يبدو أنها تقنية مرتفعة الثمن بشكل ملحوظ. ولكننا نأمل أن يتم دمجها في جميع هواتف سلسلة iPhone 13 القادمة في المستقبل.

5- عودة مستشعر بصمة الإصبع

خلال العامين الماضيين كانت عملية فتح هواتف الآيفون في غاية الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي فرضت علينا ارتداء الأقنعة طوال الوقت. ربما حان الوقت لعودة مستشعر بصمة الإصبع مرة ثانية.

جدير بالذكر أن شركة آبل تمكنت من دمج مستشعر بصمة الإصبع في زر الطاقة بجهاز iPad Air، وبالتالي قد يكون من السهل على الشركة وضعه بالحسبان من أجل سلسلة هواتف آيفون 13، ولكننا نتمنى وجوده تحت الشاشة. ولكن بغض النظر عن كيفية تطبيق الميزة، إلا أننا حقاً نحتاج إليها في هواتف السلسلة القادمة.

6- منفذ USB-C لجميع هواتف iPhone 13



يبلغ عمر موصل Lightning عقد من الزمان الآن، وأصبحنا نعيش في عصر حيث تمكن منفذ USB-C أن يكون هو المعيار المستخدم في جميع الأجهزة التقنية والإلكترونية. ولذلك قامت شركة آبل باستبدال منفذ iPad بمنفذ USB-C. وبالتالي نتمنى أن يحدث نفس الشيء بالنسبة لسلسلة هواتف آيفون 13، فنحن لا نريد استخدام كابل منفصل لحسن أجهزة الآيفون.