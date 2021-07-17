وفقاً للإحصائيات – شاومي تصبح ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم

نشرت شركة canalys (وهي شركة متخصصة في تحليل بيانات أسواق الهواتف الذكية) إحصائية جديدة لعدد الهواتف الذكية التي تم شحنها في الربع الثاني من عام 2021 لجميع أنحاء العالم، والتي اتضح من خلالها أن شركة شاومي أصبحت ثاني أكبر شركة مُصنعة للهواتف الذكية في العالم.

ولكن من خلال التقرير هناك العديد من التغييرات التي حدثت في نتائج أفضل 5 بائعي للهواتف الذكية حول العالم.

وفقاً للتقرير، فإن شركة شاومي هي ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، وهي المرة الأولى التي تتمكن فيها شركة شاومي من احتلال هذه المرتبة طوال السنوات الماضية. ولكن مع تقدمها مركز واحد إلى الأمام، تهبط شركة آبل مركزاً واحداً إلى الخلف لتحتل المرتبة الثالثة كأكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم.

أما بالنسبة للمركز الأول والرابع والخامس فهم بدون أي تغيير. في المركز الأول تأتي شركة سامسونج وفي المركز الرابع تأتي Oppo وفي المركز الخامس شركة Vivo.

لا أحد يستطيع أن ينكر قدرات شركة شاومي في الفترة الأخيرة ومدى استحقاقها للوصول إلى هذا المركز، ولكن بالتأكيد هذا الأمر حدث بسبب خروج شركة هواوي من القائمة نتيجة المشاكل التي تتعرض لها الشركة الصينية مؤخراً. لسنوات طويلة كانت تحتل شركة هواوي المرتبة الثانية.

في الواقع لقد تجاوزت شركة سامسونج في إحدى الفترات، بالضبط في بداية عام 2020 عندما احتلت المرتبة الأولى. ولكن بسبب مشكلة حظر هواوي تتراجع مبيعات الشركة سريعاً لتخرج من قائمة أكثر شركات الهواتف مبيعاً في الربع الثاني من عام 2021.

ولكن دعونا نتذكر أن هذا التقرير ما هو إلا نتيجة واحدة من شركة canalys وربما نحصل على نتائج تحليلية مختلفة من بعض الشركات الأخرى والتي يمكن أن تظهر شركة شاومي في المركز الثالث مرة ثانية.

ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر مدى النجاح التي حققته شركة شاومي على مدار الأشهر الماضية. على كل حال سوف ننتظر مزيداً من النتائج والتحليلات من قِبل الشركات الأخرى والخاصة بنتائج شركات الهواتف الذكية في الربع الثاني من عام 2021.