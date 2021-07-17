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محمد هنيدي يكشف عن موعد طرح الإنس والنمس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن موعد طرح فيلمه الجديد الإنس والنمس من خلال نشره بوستر الفيلم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هنيدي البوستر الذي علّق عليه بالقول: “راجعين للسينما بعد غياب، الإنس والنمس سيعرض يوم 4 أغسطس المقبل” .. ودعا جمهوره لحضور الفيلم.

تدور أحداث الفيلم الكوميدي حول شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية، ويتعرض لعدد كبير من المشاكل، التي يسعى لحلها رفقة صديقته التي يحبها.

فيلم الإنس والنمس من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، شريف دسوقي، ودنيا ماهر، وآخرون.

يذكر أنّ الشركة المنتجة للفيلم أجلّت عرضه لعدّة مرات بسبب انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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