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دراسة جديدة : الشوكولا البيضاء تنقص الوزن وتنظم مستوى السكر

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين التابعين لجامعة هارفارد الأميركية، ونشرت في اتحاد الجمعيات الأميركية البيولوجية وجود فوائد عديدة للشوكولا البيضاء.

شملت الدراسة 19 إمرأة من منطقة القوقاز ممن تجاوزن سن الـ 40، حيث قام الباحثون بدراسة تأثير استهلاك كمية محددة من الشوكولا البيضاء في إطار زمني محدد.

وأكدّت الدراسة بأنّ تناول الشوكولا البيضاء في الصباح يؤدي لانخفاض نسبة الغلوكوز، وينظم السكر في الدم، ويساهم في إنقاص الوزن.

وقال الباحثون إنّ تناول الشوكولا البيضاء في الصباح يؤثر على حرق الدهون، لذلك طلبوا من الأشخاص الحرص على تناولها صباحاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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