دراسة جديدة : الشوكولا البيضاء تنقص الوزن وتنظم مستوى السكر

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين التابعين لجامعة هارفارد الأميركية، ونشرت في اتحاد الجمعيات الأميركية البيولوجية وجود فوائد عديدة للشوكولا البيضاء.

شملت الدراسة 19 إمرأة من منطقة القوقاز ممن تجاوزن سن الـ 40، حيث قام الباحثون بدراسة تأثير استهلاك كمية محددة من الشوكولا البيضاء في إطار زمني محدد.

وأكدّت الدراسة بأنّ تناول الشوكولا البيضاء في الصباح يؤدي لانخفاض نسبة الغلوكوز، وينظم السكر في الدم، ويساهم في إنقاص الوزن.

وقال الباحثون إنّ تناول الشوكولا البيضاء في الصباح يؤثر على حرق الدهون، لذلك طلبوا من الأشخاص الحرص على تناولها صباحاً.

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