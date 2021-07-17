إلغو “Elago ” تطلق حافظة لدعم جهاز تعقب آبل

كشفت شركة Elago حافظة جديدة لدعم جهاز تعقب آبل الجديد Apple Air Tag أطلقت عليها Siri Remote.

وستدعم الحافظة الجديدة إلقاء الأوامر الصوتية على Siri لتحديد موقع جهاز التحكم، وستقدم Elago حافظة R5 من السيلكون وستحتوي على فتحة مخصصة لإقران جهاز التعقب Air Tag.

وقالت Elago إنّ الحافظة ستدعم تحديد موقع جهاز التحكم عن بعد بدقة بشكلٍ خاص مع هواتف IPhone وUWB.

وأشارت الشركة لأنّ حافظتها الجديدة ستباع بشكل مستقل عن جهاز Apple Air Tag.

يذكر أنّ Elago ستطلق الحافظة بسعر 15 دولار أمريكياً، وهو سعر أغلى من سعر حافظات Air Tag التي أطلقتها آبل.

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