بريطانية تنتقم من صديقها الخائن بطريقة غريبة

لجأت امرأة بريطانية لم تكشف هويتها- إلى لحيلة من أجل الانتقام من صديقها الذي خانها، حيث أخذت تذكرته لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأوربية التي اشتراها بمبلغ كبير.

وقالت المرأة البريطانية إنّ صديقها الخائن اشترى التذكرة من أحد مواقع إعادة البيع والتي وصلت أسعار التذاكر فيه لــ 60 ألف دولار أميركي.

ولم تكتفِ البريطانية بأخذ التذكرة وحسب، بل قامت بصناعة لافتة باللونين الأبيض والأحمر فضحت من خلالها صديقها وعرضتها على التلفزيون البريطاني أثناء سير المباراة.

وقالت في مقطع فيديو: لا تبكي عليه يا أختي، فقط ألحقي به الأضرار مثلما فعل بكِ، وحظي مقطع الفيديو بإعجاب العديد من النساء اللواتي أيدنّ المرأة على تصرفها.

يشار إلى أنّ المباراة النهائية لكأس الأمم الأوربية أقيمت يوم 11 يوليو الجاري وانتهت بفوز إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لهدف.

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