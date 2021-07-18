الكشف عن سعر ومواصفات هاتف الفئة الاقتصادية المنتظر من أوبو Oppo A16

وأخيراً تم الكشف رسمياً عن هاتف أوبو Oppo A16 الذي كنا نسمع عنه الكثير منذ شهر مايو الماضي. يتمتع الهاتف بشاشة ضخمة قياسها 6.52 بوصة بلوحة عرض LCD ودقة عرض +HD بفتحة كاميرا أمامية بمستشعر دقته 8 ميجابكسل من أجل التصوير السيلفي.

بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي عبارة عن وحدة تصوير ثلاثية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجابيكسل ومستشعر كاميرا العرض الواسع بدقة 2 ميجابيكسل وأخيراً مستشعر لكاميرا ماكرو المخصصة بدقة 2 ميجابيكسل أيضاً. الهاتف يتمتع بسمك نحيف ووزن خفيف للغاية، حيث يلغ سُمك الهاتف 8.4 ملم، بينما وزنه لا يتعدى 190 جرام فقط.

الجزء الخلفي يوحي بالفخامة حيث يحتوي على لمسة معدنية في التصميم الهيكلي من الخلف ليبدو وكأنه هاتف ذو جودة عالية، على الرغم من كونه موجه للفئة الاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة. هذا الهاتف سيكون صفقة حقيقية للطلاب وأصحاب الاستخدامات الخفيفة. ولكن لا داعي أن نكون متحمسين للغاية حتى نرى بالضبط ما يخبئه لنا بداخله.

ما يخبئه هاتف أوبو Oppo A16 بالداخل هو معالج من MediaTek طراز Helio G35 SoC – ليس سيئاً، ولكن في نفس الوقت هو متواضع للغاية – جنباً إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجارام وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت. سعة التخزين الداخلية صغيرة ولكنها ليست مشكلة خاصة وأن الهاتف يحتوي على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD. الهاتف يعمل بواجهة ColorOS 11.1 المستند على بنية إصدار أندرويد 11.1.

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ولكن بالحديث عن عمر بطارية فيبدوا ان هذا الهاتف قادر على تحطيم الأرقام القياسية من خلال بطارية سعتها 5000 ميللي أمبير يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C. أيضاً هناك مستشعر لبصمة الإصبع على جانب الهاتف ومقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم. هاتف Oppo A16 يأتي بثلاثة خيارات في الألوان والتي تشتمل على الأزرق المُرصع والأسود الكريستالي والفضي وسعره 140$ دولار أمريكي.

على كل حال، كما ذكرنا منذ قليل فهو صفقة رائعة بكل المقاييس، ولكن هناك العديد من الهواتف الذكية التي تأتي في نفس هذه الفئة السعرية ولا سيما هواتف سامسونج وشاومي.