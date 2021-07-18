القِ نظرة خاطفة على أول لاب توب من شركة ريلمي Realme Book

خلال الشهر الماضي ظهرت شركة ريلمي من خلال الحدث الرسمي وأكدت على أنها تستعد لإطلاق أول جهاز كمبيوتر محمول بشاشة 2:3 “Realme Book” والذي اتضح لنا أن تصميمه مستوحى من تصميم جهاز ماك بوك الخاص بشركة آبل، وأكدت الشركة أنه قادم خلال وقت قريب جداً.

قد يهمك: أفضل 5 أجهزة لاب توب في 2021 لكافة الاستخدامات والميزانيات المختلفة

ولكن اليوم ظهرت بعض التسريبات الجديدة الخاصة بجهاز ريلمي بوك Realme Book من خلال موقع GizNext والمسرب الشهير Hemmerstoffer وتم نشر العديد من الصور الجديدة ومقاطع فيديو بزاوية 360 درجة توضح بالضبط كيف سيبدو اللاب توب الجديد من جميع الزوايا. يمكنك القاء نظرة خاطفة على الفيديو الموجود لدينا أدناه.

كما يظهر أمامنا من خلال مقطع الفيديو القصير أن التصميم مستوحى بالفعل من طراز ماك بوك، ولكن هناك وجود لمنفذي USB-C متواجدين على الجانب الأيسر، ومنفذ واحد USB Type-A على الجانب الأيمن للجهاز جنباً إلى جنب مع فتحة لمنفذ 3.5 ملم. وبالتالي فهي مجموعة رائعة من المنافذ التي قد يحتاج إليها أي مستخدم.

أضافت التسريبات بعد التفاصيل عن الشاشة حيث يبدو أنها قياس 14 بوصة، وهناك وجود لمساح ضوئي لبصمات الأصابع وزر الطاقة. أما بالنسبة لعتاد الهاردوير فسيكون بناءً على اختيار المستخدم سواء كان معالج Core I3 أو معالج Core I5 الجيل الحادي عشر من إنتل Intel 11th Gen. وهذا يعني أن هناك احتمالية كبيرة أنه سيكون بنظام ويندوز 11 أو على الأقل ستكون هناك الفرصة متاحة للمستخدمين من أجل الاستفادة من نظام الويندوز الجديد.

حتى الآن ليس لدينا أي معلومات حول موعد الإطلاق الرسمي، ولكن مما لا شك فيه أننا اقتربنا جداً من الموعد المنشود. أيضاً ليس لدينا معلومات حول التسعير ولكن التسريبات تشير إلى أنه من المتوقع أن يبدأ بسعر 536$ دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن هناك جهاز أخر من شركة شاومي الخاص بالتعلم الإلكتروني إصدار Xiaomi Mi Notebook 14 والذي يبلغ قيمته 522$ دولار أمريكي. وبالتالي ستحاول شركة ريلمي أن تكون قريبة من سعر هذا الجهاز لكي تتمكن من منافسته في السوق وجذب انتباه جميع الطلاب نحوه.