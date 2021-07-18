منوعات

ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية خطيرة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الفنان المصري أحمد العوضي تعرض زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية خطيرة، من خلال رسالة مؤثرة نشرها على حساباتها في مواقع الإنترنت.

وقال الفنان المصري إن زوجته خضعت يوم السبت لعملية جراحية، دون أن يكشف عن أسباب العملية أو المرض الذي تعاني منه، وبأنه ضعيف جدا من دونها، ويشعر بفراغ كبير بسبب مرضها.

واختتم رسالته بكلام مؤثر دعا فيه لزوجته، وذكرها بالأيام الجميلة والصعبة التي عاشوها معا، وطلب في ختام رسالته من متابعيه الدعاء لزوجته.

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير”، رفقة زوجها أحمد العوضي، وخالد الصاوي، ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك