ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية خطيرة

أكد الفنان المصري أحمد العوضي تعرض زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية خطيرة، من خلال رسالة مؤثرة نشرها على حساباتها في مواقع الإنترنت.

وقال الفنان المصري إن زوجته خضعت يوم السبت لعملية جراحية، دون أن يكشف عن أسباب العملية أو المرض الذي تعاني منه، وبأنه ضعيف جدا من دونها، ويشعر بفراغ كبير بسبب مرضها.

واختتم رسالته بكلام مؤثر دعا فيه لزوجته، وذكرها بالأيام الجميلة والصعبة التي عاشوها معا، وطلب في ختام رسالته من متابعيه الدعاء لزوجته.

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير”، رفقة زوجها أحمد العوضي، وخالد الصاوي، ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

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