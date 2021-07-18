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جديد فيسبوك.. تقنية للتعبير عن المشاعر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة فيس بوك الأمريكية عن إضافتها الإيموجي الصوتي لتطبيق ماسنجر، لجعل المستخدمين قادرين على التعبير عن مشاعرهم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها أطلقت الميزة الجديدة بالتزامن مع اليوم العالمي للإيموجي، وبأنّ المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام رموز الإيموجي المختلفة مع الصوت، حيث سيسمع المستقبل أصوات متعلقة بالإيموجي المرسل له كالضحك، البكاء، التصفيق بالإضافة لبعض المقاطع الصوتية من أغاني البوب والبرامج التلفزيونية المفضلة وغيرها.

وأشارت فيس بوك لأنّ كل صوت سيتم إرساله كرمز تعبيري بدون كلمات، من أجل توفير متعة للمستخدمين تساعدهم في التعبير عن مشاعرهم بمقاطع صوتية من ثقافتهم.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية دعت المستخدمين لتحديث نسخة ماسنجر الموجودة لديهم للتمتع بالميزة الجديدة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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