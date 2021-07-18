أوبو تطلق هاتفاً جديداً بمواصفات مميزة

أزاحت شركة أوبو الصينية الستار عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Oppo Reno 6 Pro.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج حديث ومتطور ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.55 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 و256 غيغا بايت، قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يشار إلى أنّ أوبو ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 450 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية