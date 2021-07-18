سلافة معمار تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل “عالحد”

بدأت الفنانة السورية سلافة معمار بتصوير مشاهدها في مسلسل عالحد، الذي ستعلب بطولته رفقة عددٍ من النجوم.

حيث نشرت النجمة الذهبية صورةً لها بشخصيتها الجديدة، والتي بدت بملامح قوية، دون أن تكشف أي تفاصيل عن اسم الشخصية ودورها في العمل.

من جهة أخرى نشر منتج المسلسل صادق الصباح تغريدةً، أكد من خلالها بدء تصوير المسلسل القصير المتكون من 12 حلقة.

وسيتناول مسلسل عالحد قصة مشحونة بالرعب النفسي والإثارة والتشويق، وسيُعرض على منصة شاهد.

ومسلسل عالحد من تأليف لبنى حداد ولانا الجندي، وإخراج ليال راجحة، وبطولة نخبة من النجوم يأتي في مقدمتهم سلافة معمار، صباح الجزائري، مروة خليل، نتالي فريحة، وروديريك سليمان وغيرهم.

يُذكر أنّ سلافة معمار شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل حارة القبة، الذي حقق ناجحاً كبيراً، حيث لعبت دور أم العز.

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