كلب جائع يتسبب بحريق في منزل مالكيه

تسبب كلب جائع في اندلاع حريق في أحد المنازل في ولاية ميشيغان الأمريكية، بعدما أشغل الموقد ليعد الطعام لنفسه.

وكان صاحبه ريتشارد فيينا قد خرج من المنزل صباحاً لإيصال أطفاله إلى المدرسة، دون أن يضع الطعام لكلبه الجائع، وهذا ما دفع الكلب للبحث عن شيء ليأكله.

وعندما فشل الكلب في إيجاد الطعام قام بإشعال الفرن من أجل إعداد الطعام، الأمر الذي أدى لحدوث حريق في المنزل.

وبعد اشتعال الحريق رنّ جرس الإنذار، ونبّه فرق الإطفاء التي قدمت إلى المنزل، وأخمدت النار بشكلٍ سريعٍ، وأنقذت الكلب.

من جهةٍ أخرى قال مالك الكلب إنّه منع الطعام عن كلبه لأنّ وزنه زاد خلال فترة الحجر، ولرغبته في جعل الكلب يتبع نظاماً غذائياً.

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