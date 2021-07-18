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كلب جائع يتسبب بحريق في منزل مالكيه

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب كلب جائع في اندلاع حريق في أحد المنازل في ولاية ميشيغان الأمريكية، بعدما أشغل الموقد ليعد الطعام لنفسه.

وكان صاحبه ريتشارد فيينا قد خرج من المنزل صباحاً لإيصال أطفاله إلى المدرسة، دون أن يضع الطعام لكلبه الجائع، وهذا ما دفع الكلب للبحث عن شيء ليأكله.

وعندما فشل الكلب في إيجاد الطعام قام بإشعال الفرن من أجل إعداد الطعام، الأمر الذي أدى لحدوث حريق في المنزل.

وبعد اشتعال الحريق رنّ جرس الإنذار، ونبّه فرق الإطفاء التي قدمت إلى المنزل، وأخمدت النار بشكلٍ سريعٍ، وأنقذت الكلب.

من جهةٍ أخرى قال مالك الكلب إنّه منع الطعام عن كلبه لأنّ وزنه زاد خلال فترة الحجر، ولرغبته في جعل الكلب يتبع نظاماً غذائياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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