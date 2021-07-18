تطبيقات الأسبوع للأندرويد – تطبيقات مختارة بعناية وعروض مميزة وحصرية لفترة محدودة!

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى، أسرة موقع “أخبار التطبيقات” تتمنى لكم عيد أضحى مبارك – إذا كانت هذه هي مرتك الأولى لزيارة مقالتنا الأسبوعية الخاصة بتطبيقات الاندرويد، فإليك نصيحة في غاية الأهمية: حاول ألا تفوت فرصة زيارتنا في يوم الأحد من كل أسبوع. لأن هذا هو اليوم المنشود الذي نجمع لكم فيه مجموعة رائعة من أهم وأفضل التطبيقات الجديدة التي تستحق التجربة.

ولكن هذا ليس كل شيء، نحن نجلب لكم مجموعة من التطبيقات المميزة التي حصلت على عروض مجانية وتخفيضات لفترة محدودة. ولذلك عليك اغتنام الفرصة والإسراع بتجربتها والاستفادة من مزايا الكاملة دون أي قيود. والآن، حتى لا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك، دعونا نستعرض لكم مجموعة ثمينة من تطبيقات الاندرويد التي تستحق التجربة هذا الأسبوع.

1- Simple Nav Bar

Simple Nav Bar هو في الأساس تطبيق مدفوع لنظام أندرويد ولكنه مجاني لفترة محدودة. إذا كنت تواجه أي مشكلة من أي نوع على أزرار الشاشة فهذا هو التطبيق الذي تحتاجه بالضبط. هذا التطبيق يقوم بإنشاء شريط عائم من الأزرار على شاشة هاتفك، والذي يمكنك التحكم في مكانه على أي مكان في الشاشة.

هذا الشريط يحتوي على زر Home وزر الرجوع وزر التطبيقات الحالية وزر الإشعارات. كل شيء تحتاجه في هاتفك سيكون في مكان واحد وسهل الوصول إليه بنقرة زر واحدة.

الأفضل من ذلك أنه يمكنك تخصيص لوحة الشريط بالشكل الذي تختاره بالضبط. على سبيل المثال يمكنك تغيير حجم الأيقونات أو حجم الشريط نفسه أو السُمك أو مستوى شفافيته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- Memorize: Learn English Words من أفضل التطبيقات لتعلم اللغة



هذا التطبيق متاح مجاناً لفترة محدودة وهو تطبيق مخصص لتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة شديدة. التطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي ويحتوي على أكثر من 3000 كلمة من أهم مفردات ومصطلحات وعبارات اللغة الإنجليزية. يحتوي التطبيق على مستوى تعليمي بسيط للمبتدئين، ومنحنى تعليمي أخر للمتحرفين ومتخصصين اللغة الإنجليزية.

ستجد كلمات إنجليزية في مختلف المجالات، بدءاً من الأرقام وأسماء الاتجاهات والألوان والسفر والسياحة والمجتمع والثقافة، وحتى التسوق والأسرة والتاريخ والدول والطبيعة والصحة.

في غضون أيام قليلة ستكون قادراً على تعزيز مستواك في اللغة الإنجليزية وباحترافية شديدة. التطبيق سعره مرتفع، وبالتالي ننصحكم بالإسراع في تجربته طالما كان في الفترة المسموحة المجانية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Auto-rotate Control Pro

تطبيق Auto-Rotate هو تطبيق احترافي ولا غنى عنه لأي هاتف. ربما تتساءل ما هي الميزة أو الفكرة من وجود تطبيق مسؤول عن التدوير التلقائي طالما كان نظام أندرويد قادر على هذه الوظيفة بشكل افتراضي، والإجابة هنا تكمن في أن هذا التطبيق يقوم بتفعيل أو إلغاء تفعيل التدوير التلقائي بشكل فردي للتطبيقات وليس للنظام بالكامل.

يمكنك تفعيل التدوير التلقائي أو تعطيلها للتطبيقات بشكل فردي، وبهذا الشكل لن تضطر على تفعيل أو تعطيل التدوير من الإعدادات كلما رغبت في ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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5- Drumsly Music من أهم التطبيقات لعشاق الموسيقى



تطبيق Drumsly Music هو آلة متطورة لصنع الموسيقى والإيقاعات وتسجيل الأصوات. فإذا كنت من عشاق الموسيقى وتتمنى صناعة لحن DJ بنفسك فهذا هو التطبيق الذي تحتاج إليه.

ستجد في الواجهة الرئيسية للتطبيق لوحة صوت Drumsly التي تساعدك على إنشاء الأصوات والألحان بنفسك، والأفضل من ذلك أن التطبيق يحتوي على مجموعة من المؤثرات الصوتية التي يمكنك إضافتها على ألحانك للحصول على نتائج احترافية. بالطبع هو تطبيق خاص بعشاق الموسيقى والطرب فقط، ولكنه مجاني لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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6- Serverless أفضل التطبيقات المخصصة للتحكم في الأجهزة من الهاتف



تطبيق Serverless هو تطبيق مدفوع ولكنه يحصل على خصم لفترة زمنية محدودة. فكرة التطبيق بسيطة للغاية ولكنها مطلوبة بكثرة/ فهو قادر على تحويل هاتفك الاندرويد إلى لوحة مفاتيح أو فأرة للتحكم في هاتف ذكي أخر أو جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر عن طريق البلوتوث.

الجانب السلبي الوحيد أنك لن تجد زر تقريب أو تكبير مثل زر البكرة المتواجد في الفأرة، ولكن كل ما هو غير ذلك فهو يعمل على النحو الأمثل.

السعر : 0.99$ لفترة محدودة

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7- The Lonely Hacker

هل تعشق ألعاب المغامرة والجريمة الإلكترونية؟ إذن لا تفوت فرصة The Lonely Hacker وتأكد أنك ستقضي معها أوقات رائعة. فكرة اللعبة أنها عبارة عن عالم مفتوح يحتوي على أكثر من 30 مدينة والعديد من المواقع التي يمكنك اختراقها. في البداية اللعبة تأخذك إلى منحنى تعليمي لكي تعطيك فكرة عن كيفية التسلل واختراق المواقع الإلكترونية.

هذه هي الطريقة الوحيدة التي التي تساعدك على فهم الحياة الواقعية للعالم الرقمي الذي نعيش فيه بالوقت الحالي. من خلال هذه اللعبة ستعرف جميع الأدوات والطرق التي يستخدمها المتسللون لاختراق المواقع وتنفيذ عمليات الهجوم الإلكترونية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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8- Castle Defender

لعبة Castle Defender تأخذك في جولة سريعة – على الرغم أن اللعبة مراحلها طويلة وتحتوي على أكثر من 25 مستوى – ولكنها مغامرة شيقة للحرب بالقوس من أجل الدفاع عن قلعتك. كل ما عليك فعله هو أن تدافع عن قلعتك من الغزاة، ولكن بالطبع يمكنك تجهيز قواتك باستراتيجية دفاع مناسبة لكل مستوى بشكل فردي.

اللعبة تحتوي على 5 خرائط وأكثر من 30 شخصية يمكنك اللعب بها وترقيتها مع تقدمك في اللعبة، وهناك العديد من الوحوش التي تستحق القتل. إذن ما الي تنتظره؟ قم بتجربة اللعبة الآن وهي مجانية 100% لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة