سحر الطبيعة في جوف الأرض.. إليك أجمل 10 كهوف بحرية في العالم

تنتشر في العديد من دول العالم كهوف بحرية جميلة تقع في جوف الأرض، وتمتاز بمناظرها الطبيعية الخلابة مما يجعلها قبلة للسائحين والراغبين في اكتشاف خفايا الطبيعة وأسرارها.

إليكم أجمل 10 كهوف بحرية في العالم:

كهف سينوتي (المكسيك): موقع ممتاز للغوص ويحبه السياح والسكان المحليون على حدٍ سواء، وهو عبارة عن حوضين مائيين بارتفاع يصل إلى 21 مترًا يصل بينهما ممر ضيق تحت الماء، مكان مليء بالأسماك والروبيان.

شاطئ الكاتدرائيات (إسبانيا): يقع هذا الكهف قبالة ساحل بحر كانتابريك في إسبانيا، وهناك عدد محدود من الأشخاص مسموح لهم بالدخول يوميًا وذلك للحفاظ على المكان، ولا يمكن الوصول إلى الأقواس والكهوف إلا أثناء انخفاض المد الذي يحدث مرتين يوميًا.

كهوف جزيرة الرسول البحرية (أمريكا): يقع هذا الكهف قبالة بحيرة سوبيريور العذبة وربما لا ينطبق عليه اسم كهف بحري لكنه من أجمل الكهوف في العالم، يتزين بالحجر الرملي الأحمر المذهل، ويمكن الاستمتاع بهذا المكان بشكل أكبر في فصل الشتاء حين تظهر رقاقات ثلج تتلألأ مثل الألماس على جدران وسقف الكهوف.

كهوف فانج نجا (تايلاند): استكشاف البحيرات والكهوف البحرية في خليج فانجا نجا أمر لا مثيل له في أي تجربة سياحية، الكهوف في هذه المنطقة موجودة في امتداد للمياه الزرقاء/الخضراء، محاطة بالتكوينات الصخرية النابضة بالحياة.

كهف كاتدرائية كوف البحر (نيوزيلندا): يمكن العثور على هذا الكهف البحري على ساحل المحيط الهادئ لنيوزيلندا وهو مكان رائع للغطس والسباحة، يتميز أيضًا بممرات صخرية طبيعية ضخمة وحياة برية مائية لا تصدق إلى جانب كهفها البحري الشهير.

الكهف الملون (أمريكا): أحد أعمق الكهوف البحرية في العالم، يمكنك التجديف بقوارب الكاياك مباشرة في فصل الربيع ويتعين عليك التجديف عبر شلال خفيف يتدفق فوق المدخل، هناك الكثير من الشركات السياحية التي تقدم الجولات المصحوبة بمرشدين، ويأتي الاسم من الصخور الملونة الفريدة التي تظهر على جدران هذا الكهف الضخم.

الكهوف الزرقاء (اليونان): مجموعة رائعة من الكهوف الزرقاء في زاكينثوس، وأكبرها هو كهف كيانون. ليس من المستغرب أن تجتذب هذه الكهوف آلاف الزوار كل عام منذ افتتاحها لأول مرة للجمهور في عام 1897، تعكس المنحدرات البيضاء المحيطة وقاع البحر الجميل اللون الأزرق للمياه مما يجعل الكهوف تبدو وكأن لها لون فيروزي.

كهوف الرخام (تشيلي): تقع في جبال الأنديز ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب أو قوارب الكاياك، تشكلت هذه الكهوف المنعزلة منذ أكثر من 6200 عام، لكنها لا تزال بمثابة عجائب طبيعية مذهلة، حيث تسمح المياه المحيطة الصافية للزوار برؤية التكوينات الصخرية تحتها بينما يتغير لون الأسقف الصخرية (حسب مستويات المياه والموسم) أما أفضل وقت للزيارة فهو أثناء شروق الشمس وغروبها، عندما تضيء أشعة الشمس جدران الكهف، مما يجعلها تجربة لا تنسى.

الكهف الأزرق (إيطاليا): ربما يكون Blue Grotto في كابري بإيطاليا أحد أكثر الكهوف البحرية شهرة في العالم فمنذ أكثر من 2000 عام، تم استخدام الكهوف كمعبد بحري. منذ ذلك الحين، بدأت الشائعات تتكهن بأن الأرواح والشياطين تعيش داخل الكهوف، ولذا فقد هُجرت لسنوات عديدة، وفي عام 1826 تم اكتشافه من قبل ثلاثة رجال وأصبح مفتوحًا للجمهور منذ ذلك الحين. أفضل وقت لزيارة الكهف الأزرق هو بين الساعة 12 و2 مساءً، حيث يكون اللون الأزرق الناتج عن ضوء الشمس الذي يدخل من خلال الفتحة قويًا.

كهوف أيا نابا البحرية (قبرص): لن تشعر بالملل في كهوف أيا نابا، يبلغ طول الكهوف 80 مترًا، وهي مليئة بالأنفاق والجسور الصخرية المخفية، والتي يمكن استكشافها سيرًا على الأقدام عند انخفاض المد. كما أن المياه الصافية المحيطة به تجعله مثاليًا للسباحة.

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