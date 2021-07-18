تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مميزة وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Lifesum – يساعدك في بناء نظام غذائي سليم

هو تطبيق مميز يساعدك في الأكل بصورة صحية وعمل حمية غذائية بطريقة مناسبة وتتبع معدل السعرات الحرارية التي يريدها جسمك للوصول إلى الوزن المثالي وأيضاً نصائح غذائية ووصفات طعام شهية وغير ذلك.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق VN – أفضل محرر فيديو

هو محرر فيديو يحتوي على كافة أدوات تعديل الفيديو بطريقة الطبقات مع إمكانيات عديدة لإضافة الأصوات والفلاتر ودمج الفيديو ووضع التحركات والانتقالات داخل الفيديو.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق مصاريف لإدارة أموالك

هو تطبيق بواجهة عربية يتيح لك تتبع مصاريفك على مدار الشهر ومعرفة أوجه الإنفاق المختلفة لك ومساعدتك على الزصول لهدفك في إدخار الأموال وإدارة المصاريف بطريقة أذكي.

السعر : مجاني

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تطبيق The 21 Days Challenge لبناء عادات جيدة

هو تطبيق مميز يساعدك على ترك العادات السيئة كالتدخين والوجبات السريعة الغير صحية واكتساب عادات أخرى جيدة على مدار 21 يوماً يصطحبك فيها التطبيق.، يمكنك إضافة ما تشاء من العادات.



السعر : مجاني

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تطبيق إدارة الملفات

هو تطبيق مميز يتيح لك إدارة الملفات المخزنة على الايفون والايباد والتعديل عليها وتحميل الملفات من الإنترنت واستعراض الصور والتعديل على ملفات PDF وفتح مختلف صيغ الملفات وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق CollaNote لتدوين الملاحظات والرسم

تطبيق CollaNote هو تطبيق مميز تم إطلاقه مؤخراً يتيح لك العديد من المزايا من أجل تدوين الملاحظات الشخصية باستخدام الفرش والألوان وأقلام التلوين ليحاكي المدونات الشخصية الورقية مع مزايا أخرى رائعة مثل التسجيل الصوتي والتصدير كملف PDF.

السعر : تحميل مجاني