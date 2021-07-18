ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفلتين في مصر

كشفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن استعدادها لإحياء حفلتين في “بورتو غولف مارينا” في مصر، الحفلة الأولى ستقام يوم 27 أغسطس المقبل، فيما ستقام الحفلة الثانية يوم 3 سبتمبر.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد الحفلتين سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة.. وكانت النجمة اللبنانية قد أحييت في أبريل الماضي حفلاً فنياً ناجحاً في قصر القبة في مصر، وعبّرت ماجدة الرومي عن سعادتها بحفل مصر، وقالت إنّه الحفل الأول لها بعد انفجار مرفأ بيروت.

يشار إلى أنّ الحفلتين ستقامان بحضور الجمهور، ووسط إجراءات احترازية روتينية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

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