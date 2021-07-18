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ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفلتين في مصر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن استعدادها لإحياء حفلتين في “بورتو غولف مارينا” في مصر، الحفلة الأولى ستقام يوم 27 أغسطس المقبل، فيما ستقام الحفلة الثانية يوم 3 سبتمبر.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد الحفلتين سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة.. وكانت النجمة اللبنانية قد أحييت في أبريل الماضي حفلاً فنياً ناجحاً في قصر القبة في مصر، وعبّرت ماجدة الرومي عن سعادتها بحفل مصر، وقالت إنّه الحفل الأول لها بعد انفجار مرفأ بيروت.

يشار إلى أنّ الحفلتين ستقامان بحضور الجمهور، ووسط إجراءات احترازية روتينية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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