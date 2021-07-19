جوجل تتيح ميزة حذف اخر 15 دقيقة من سجل التصفح

لنواجه الأمر بكل صراحة، أحياناً يكون لدينا سجل تصفح شبيه بالسجل الإجرامي الذي نتمنى لو كنا قادرين على حرقه وإبادته من جذوره، أليس كذلك؟ لحسن الحظ أن جميع المتصفحات تسمح لك بالقدرة على حذف سجل التصفح الذي استخدمته لمدة ساعة أو ساعتين أو 4 ساعات.

ولكن لا يوجد متصفح يسمح بإمكانية حذف التصفح لمدة الــ 15 دقيقة الماضية. ولذلك عملت جوجل على تطوير ميزة جديدة تتيح لك حذف آخر 15 دقيقة من سجلات البحث الخاصة بك على متصفح كروم.

في الواقع تم الحديث عن هذه الميزة في المؤتمر الخاص بالمطورين Google I/O 2021 ولكنها تطلبت المزيد من الوقت حتى يتم تطبيقها. في الوقت الحالي هذه الميزة متاحة فقط لنظام iOS، ولكن نتوقع أن تلحق ببقية الأنظمة الأخرى بما فيها أنظمة سطح المكتب وأندرويد خلال وقت قريب. ولكن إذا كان لديك جهاز يعمل بإحدى إصدارات iOS، فيمكنك تجربة هذه الميزة الآن.

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فقط توجه إلى الإعدادات الرئيسية الخاصة بمتصفح جوجل كروم ثم انقر على زر السجل History وسوف تجد ظهور ميزة جديدة تحت مسمى “حذف آخر 15 دقيقة” أو باللغة الإنجليزية “Delete last 15 min”. هذه الميزة مهمة جداً وفي غاية الروعة لأنها لن تسمح بمحو سجل التصفح فقط، ولكنها في نفس الوقت تساعد على محو جميع الإعلانات المرتبطة بسجل البحث هذا.

فعلى سبيل المثال إذا كنت تزور بعض المواقع الحساسة مثل مواقع البالغين أو تعاني من حالة مرضية محرجة وتخشى من أن يتم امتلاء جميع صفحات المتصفح الخاصة بك بإعلانات مرتبطة بهذه المواقع، فكل ما عليك فعله هو أن تهتم بمحو السجل أول بأول. ولكن هذه الميزة ستساعدك على محو سجل التصفح بسهولة.

وبهذا الشكل لن تنسى مطلقاً أن تقوم بمحو السجل. للأسف لا يوجد تاريخ محدد حتى هذه اللحظة يوضح لنا متى سيتم وصول هذه الميزة لنظام أندرويد ولكن نعتقد أنها ستكون خلال الأيام القليلة القادمة. لذا، لا يسعنا سوى الانتظار!