تعرَّف على خاصية View Once في «واتساب» وكيفية استخدامها

تُحاول شركة فيسبوك تطوير تطبيق واتساب أحد أكثر التطبيقات شعبية حول العالم مع أكثر من ملياري مستخدم نشط، بشكل تدريجيي، حيث يبدأ التطبيق أخيرًا في الحصول على خاصية View Once، وذلك بعد حصوله على عدد من الخواص مسبقًا، وفي ظل وجود تسريبات عن مميزات أخرى مستقبلية.

وبحسب ما أفاد موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، فإن خاصية View Once أي المشاهدة لمرة واحدة بالعربية، هي خاصية تشرح نفسها من اسمها، حيث تتيح لك الخاصية الجديدة إرسال صورة أو فيديو لأي شخص بشرط أن تتم المشاهدة لمرة واحدة فقط، أي بمجرد أن يتم مشاهدة المحتوى سيتم حذفه بشكل كامل ولن يتمكن الطرف الآخر من مشاهدته مرة أخرى.

ويُلاحظ أن الخاصية موجودة بالفعل لدى معظم التطبيقات المنافسة، وأصل هذه الخاصية يعود لتطبيق Snapchat وتقريبًا هذه هي فكرته الأساسية، ومن غير الغريب أن ترى فيسبوك “تقتبس” من سناب شات.

الفرق بين خاصية View Once ووضع Self-Destruct

واتساب يوفر في الوقت الحالي خاصية التدمير التلقائي للمحادثات، Self-Destruct Mode، ولكن هناك فارق جوهري بين هذا الوضع وبين ما هو متوفر في خاصية View Once الجديدة، هذا حيث أن الأولى تعتمد على مسح الدردشة بالكامل بكل ما فيها حتى الرسائل النصية. لكن View Once وكما أوضحنا سابقًا تتمحور حول الوسائط، صورًا كانت أو فيدوهات.

وخاصية View Once متاحة في الإصدار 2.21.14.3 من واتساب، ولكي تتمكن من استخدامها فيجب أن تمتلك أنت والطرف الآخر هذا الإصدار أو أحدث، وهنا نوصي بتحديث تطبيق واتساب من خلال المتجر، أو يمكنك تحميل ذلك الإصدار من خلال منصة APKMirror بالضغط هنا.

كيفية استخدام الخاصية على واتساب

في حالة أنك تمتلك الإصدار الأحدث من التطبيق والمشار له بالأعلى، والطرف الآخر أيضًا يمتلكه، سيجد تلك الأيقونة بجانب مربع الكتابة أثناء الدردشة:

بالضغط عليها ستظهر الرسالة التوضيحية كما في لقطة الشاشة بالمنتصف، والآن أي وسائط ترسلها (بعد الضغط على الأيقونة الجديدة) سيتم حذفها بمجرد رؤيتها من الطرف الآخر.

تمامًا مثلما في سناب شات والتطبيقات الأخرى التي توفر هذه الخاصية، الطرف الآخر سيزال بإمكانه أخذ لقطة شاشة لمحتوى الصورة التي ترسلها إليه، لكن على عكس سناب شات، واتساب -وطبقًا للمعلومات المتاحة حاليًا- لن يخبرك في حالة أن الطرف الآخر قد قام بالتقاط لقطة للشاشة! وهو ما يجعل الخاصية الجديدة ليست آمنة ويجب أن يتم استخدامها بحذر.

