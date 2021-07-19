السيسي يدخل على خط أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

طمأن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عشّاقها عن صحتها، وقال إنّ النجمة لا تزال في الغيبوبة.

وتقدم وائل، من خلال منشور نشره على حسابه، بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بحالة النجمة المصرية، وإرساله طاقمًا طبيًا متكاملاً للإشراف على صحتها.

وختم المنشور بطلب الدعاء لشقيقته في يوم عرفة؛ لتتجاوز هذه المحنة.

وكانت الفنانة المصرية قد دخلت في غيبوبة بعد تعرضها لخطأ طبي خلال عملية جراحية كانت تجرى لها.

يذكر أنّ زوج ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي، ناشد متابعيه ومتابعي زوجته من خلال منشور على “فيس بوك”، الدعاء لزوجته التي تمرّ بوضع صحي حرج للغاية، دون أن يكشف تفاصيل مرضها.

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