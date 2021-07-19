أزعجا فقمة على الشاطئ.. فنالا غرامة غير متوقّعة

تعرض زوجان، كانا يقضيان شهر العسل على جزيرة كاواي في هاواي، لغرامةٍ كبيرةٍ؛ بسبب قيام العروس بإزعاج فقمة راهب كانت مستلقيةً على الشاطئ.

حيث قام الزوجان، في يونيو الماضي، بنشر مقطع فيديو على “تيك توك”، تظهر من خلاله العروس وهي تقوم بلمس الفقمة التي تعدّ من الحيوانات المهددة بالانقراض، الأمر الذي تسبب في إزعاج الفقمة حيث حاولت عضّها، لتهرب المرأة بسرعة، في حين استمرت الفقمة في الاستلقاء على الشاطئ.

وقام مستخدم إنستجرام آخر بإعادة نشر مقطع الفيديو؛ الأمر الذي دفع الإدارة الوطنية للمحميات إلى فرض غرامة على الزوجين لم تكشف قيمتها.

من جانبه، قال الزوج إنّه زوجته لم تقصد الإساءة بتصرفها، وأشار إلى عدم وجود علامات تنبّه السياح لعدم الاقتراب من هذه الحيوانات.

يشار إلى أنّ السلطات المحلية تفرض غرامات تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار أمريكي، مع السجن خمس سنوات في بعض الحالات.

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