فيسبوك يرصد مليار دولار لصناع المحتوى

في إطار سعيها لجذب صناع المحتوى قررت شركة “فيس بوك” الأمريكية تخصيص مليار دولار لدعم المبدعين.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ هذا المبلغ سيوزع على صناع المحتوى الذين يستخدمون أدوات ومنتجات فيس بوك.

وسيكون صناع المحتوى قادرين على الحصول على الأموال مقابل عرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو من خلال تمكين الإعلانات على مقاطع فيديو IGTV الموجودة في إنستجرام، أو إنشاء مقاطع Reels، أو الحصول على مكافآت من خلال البث المباشر.

وأشارت “فيس بوك” إلى أنّ الأموال متاحةٌ، حاليًا، على شكل دعوة، وبأنّها ستقدم خيارات أخرى لكسب الأموال لاحقًا.

وأكدّت سعيها لإنشاء مركز مخصص داخل إنستجرام، خلال هذا الصيف، ومركز آخر داخل “فيس بوك” خلال الخريف القادم لمنح المكافآت لصناع المحتوى.

يُذكر أنّ فيس بوك تسعى من خلال هذه الخطوة منافسة تطبيق “تيك توك” والتطبيقات الأخرى، التي بدأت تجذب صناع المحتوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية