عمرو دياب يُطلق أغنيته الجديدة “اتقل”

طرح الفنان المصري، عمرو دياب، على قناته الرسمية في “يوتيوب”، أغنية “اتقل” التي تعدّ ثاني أغانيه في الصيف الحالي، بعد أغنية “الدنيا بترقص”.

وجاء طرح الأغنية ضمن الحملة الدعائية لإحدى الشركات، وساهمت في تصدره الترند في تويتر، ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات عدّة من طرحها.

وظهر “الهضبة” في الأغنية وسط جمهوره في أجواء صيفية رائعة وحماسية.

وحظيت الأغنية الجديدة بعددٍ كبيرٍ من التعليقات المشجعة التي تركها عشّاق عمرو دياب.

وأغنية “اتقل” من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وديجتال ماستر أمير محروس.

يُشار إلى أنّ عمرو دياب تصدر قائمة الأغاني الأكثر استماعًا بأغنية “الدنيا بترقص”، فور إطلاقها، وأغنية “الدنيا بترقص” من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم

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