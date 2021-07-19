شركة ريملي تستعد لإطلاق سماعة الأذن اللاسلكية Realme Buds Q2 Neo يوم 23 يوليو

في شهر أبريل الماضي قامت شركة ريملي Realme بالإعلان عن سماعة الأذن اللاسلكية Buds Q2 TWS ولكنها وصلت إلى الأسواق الهندية في شهر يونيو تحت مسمى جديد نوعاً ما “Buds Air 2 Neo”.

واليوم أعلنت الشركة أنها جاهزة لإطلاق سماعة Buds Q2 Neo في الأسواق الهندية في يوم 23 يوليو القادم، وهي في الواقع ليست سماعة جديدة كلياً، وإنما هي تلك السماعة التي تم إطلاقها في باكستان الشهر الماضي تحت مسمى Buds Q2 Neo.

قد يهمك: سماعة OnePlus Buds Pro تأتي بتقنية إلغاء الضوضاء التكيفي وسيتم الكشف عنها في 22 يوليو القادم

وحتى لا يختلط عليكم هذا الأمر، فالفكرة كلها أن سماعة Buds Q2 Neo حصلت على علامة تجارية جديدة وهي Buds Q2 خارج الأسواق الهندية فقط. نتوقع أن الطراز الجديد الذي يحمل مسمى TWS سيكون بنفس المواصفات التي رأيناها في Buds Q2 والتي تشتمل على مكبر صوتي طراز Bass Boost 10 مم في كل سماعة وزمن انتقال منخفض 88 ميللي ثانية وتقنية إلغاء الضوضاء البيئية ENC وميزة التحكم باللمس وعمر بطارية يصل حتى 20 ساعة من عمر التشغيل المتواصل.

أيضاً من المتوقع أن تأتي سماعة Realme Buds Q2 Neo بخيارين للألوان وهما الأسود والأزرق فقط. حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن سعر سماعة Buds Q2 Neo، ولكن من خلال الإطلاق لنفس السماعة في الأسواق الهندية “Buds Q2” فكانت تكلفتها 35$ دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن شركة ريملي تستعد في نفس الوقت لإطلاق ساعتها الذكية Watch 2 ومن المحتمل أن تقوم بإطلاق Watch 2 Pro و Buds Wireless 2 و Buds Wireless 2 Neo في يوم الجمعة القادم.