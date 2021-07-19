هواتف ايفون 13 – هل تأتي بخاصية الشاشة الدائمة أخيراً؟

هناك الكثير من الهواتف الذكية بنظام الأندرويد التي تدعم ميزة الشاشة الدائمة Always On Display لكنها تظل ميزة غائبة ومفتقدة في هواتف الايفون التي لا تدعم تلك الميزة حتى الآن بما في ذلك أحدث الإصدارات سلسلة ايفون 12.

ما هي خاصية الشاشة الدائمة Always On Display ؟

خاصية الشاشة الدائمة Always On Display تتيح عرض معلومات على الشاشة حتى وإن كانت مقفلة مثل الوقت والتاريخ ونسبة شحن البطارية وبعض الإشعارات وحتى بعض الرسوم والأشكال. يتم تطوير هذه الخاصية بحيث يكون استهلاكها لطاقة البطارية أقل ما يمكن.

هواتف ايفون 13 .. هل تدعم تلك الميزة؟

هذا العام مع هواتف ايفون 13 قد تأتينا ميزة الشاشة الدائمة Always On Display لأول مرة في هواتف الايفون بعد طول انتظار دام لسنوات تجاهلت ابل فيها هذا المطلب.

هواتف ايفون 13 الجديدة سوف تأتي ببطارية أكبر وشاشة بتردد يصل إلى 120 هيرتز. البطارية الجديدة كبيرة الحجم نسبياً ستكون من أجل استيعاب خصائص الشاشة الجديدة.

هذا سوف يكون ممكناً بفضل شاشات LTPO وهي شاشات سوبر أموليد عادية لكنها تتميز بميزة غاية في الأهمية وهي توفير استهلاك الطاقة بشكل رهيب، هذا حيث أن هذه الشاشات تعتمد على خاصية التحديث التكيفي للإطارات Adaptive Refresh Rate مما يقلل استهلاك طاقة البطارية.

المزايا السابق ذكرها سوف تتوفر على الأقل في إصدارات برو و برو ماكس من ايفون 13. من المنتظر أن يتم إطلاق هواتف ايفون 13 في شهر سبتمبر المقبل.