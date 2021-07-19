“تسحب بياناتك الشخصية”.. 8 أماكن لا تشحن فيها هاتفك على الإطلاق

لا أحد يحب أن ينقطع شحن هاتفها وهو بعيد عن منزله، وهناك بعض الأماكن العامة التي قد يتوفر فيها محطات شحن، لكن هل يعدّ استخدامها آمنًا؟

يقول جيمس جويبل الرئيس التنفيذي لشركة Fathom Cyber وأستاذ الأمن السيبراني في جامعة دركسل الأمريكية: “يمكن لمحطات الشحن العامة أن تكون وسيلة للمجرمين للسماح لهم بالوصول إلى هاتفك وربما تثبيت بعض البرامج عليه”.

إليكم 8 أماكن لا تشحن فيها هاتفك على الإطلاق:

المطارات:

يوجد فيها محطات شحن وأماكن حيث يمكنك ترك هاتفك لشحنه، لكن يكمن الخطر في الثقة بأجهزة غير معروفة. يقول جيسون جلاسبيرج، المدير الإداري لـ Casaba Security: “بشكل عام الأماكن التي لا يفكر فيها الناس في أمان أجهزتهم أو ربما يكونون في عجلة من أمرهم هي الأماكن التي يذهب إليها أصحاب النوايا السيئة وينفذون مثل هذه الأنواع من الهجمات” لكن بالطبع بإمكانك استخدام مقابس الكهرباء مع شاحنك الخاص.

محطات القطار:

يقول أحد الخبراء إن منافذ USB معروف أنها تستخدم لشحن الهواتف أو استخراج البيانات، وهذا ما يستغله أصحاب النوايا السيئة فقد يقوم بعضهم بوضع محطة شحن مجانية في أماكن عامة وبينما أنت تشحن هاتفك يكون هو قد سحب كل بيانات الهاتف.

الفنادق:

قد يبدو منفذ USB هذا على المنبه مفيدًا وهو متواجد بكثرة في الفنادق، لكن من المرجح أن يكون خطرًا عليك فإما أن يتم سحب بياناتك أو ربما تثبيت برامج ضارة دون علمك.

سيارات مستأجرة:

يمكنك العثور على منافذ USB عامة للشحن في السيارات المستأجرة، يقول ستايسي كليمنتس، الذي يقدم الاستشارات للشركات الصغيرة بشأن الأمن السيبراني: “إنها مريحة للغاية وغالبًا ما يسهل العثور عليها ولكن بدلاً من استخدام منفذ USB العام يفضل استخدام شاحن بمحول كهرباء فهو أكثر أمانًا.

أماكن الجذب السياحي:

عندما يموت هاتفك في إجازة عائلية، قد يكون من المغري توصيله بأحد الأكشاك العامة المتوفرة في العديد من مناطق الجذب السياحي، لا يؤدي ذلك إلى اختراق جهازك فحسب ، بل قد يتمكن شخص ما أيضًا من تشغيل الكاميرا أو الميكروفون عن بُعد.

مولات التسوق:

يقول أحد المختصين إن منافذ USB العامة مثل تلك التي في أماكن التسوق قد تستخدم في سحب كلمات المرور الخاصة بك، وجهات الاتصال والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، فكلما حاولت أن تتجنبها كان ذلك أفضل وأكثر أمانًا.

المكتبات:

قد تبدو المكتبة آمنة، ولكن لا يزال يتعين عليك تجنب توصيل أجهزتك المحمولة بأي منافذ USB غير موثوقة، يقول كلاي ميلر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في SyncDog: “قد يكون الأمر جيدًا تمامًا، ولكن هناك خطر بدء نقل البيانات أو حدوث شيء أكثر خطورة ، مثل تأصيل الجهاز(Rooting)”.

المقاهي:

يحذر خبراء الأمن السيبراني من أن المجرمين يقومون بتثبيت أجهزة قراءة وتنزيل مخفية بين منافذ USB ومصادر الطاقة في المقاهي والمطارات والصالات والأماكن العامة الأخرى، كما يقول جيه إدواردو كامبوس، المدير التنفيذي السابق وخبير الأمن السيبراني في Microsoft، لذلك عندما تقوم بشحن جهازك أثناء احتساء مشروبك في المقهى ، فقد تكون عرضة للسرقة.

يقول كامبوس: “يمكن إصابة هاتفك ببرامج ضارة يتم تنزيلها على هاتفك، بعد ذلك، سيقوم المجرم بمراقبة استخدام هاتفك والانتظار لجمع أي بيانات مالية أو معلومات حساسة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية